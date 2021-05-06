ساوث كارولينا الأمريكية تقترب من إدخال الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام بالولاية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

اقتربت ولاية ساوث كارولينا الأمريكية الأربعاء خطوة نحو تطبيق عقوبة الإعدام رميا بالرصاص ضمن أساليب الإعدام في الولاية وسط نقص في عقاقير الحقن المميتة.

وصوت مجلس نواب الولاية الواقة في جنوب شرق الولايات المتحدة بأغلبية 66 صوتا مقابل 43 لصالح مشروع القانون الذى سيطلب من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، اختيار الموت رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي إذا لم تكن أدوية الحقن المميتة متاحة.

وتعهد الحاكم الجمهوري هنري ماكماستر بتوقيع مشروع القانون "فور وصوله إلى مكتبي".

ولم تنفذ ساوث كارولينا عقوبةالإعدام في أي سجناء منذ عقد ، بعد أن اضطرت إلى تأجيل ثلاث عمليات إعدام بسبب نقص عقاقير الحقن المميتة على مستوى البلاد.

وفي فبراير، أصبحت فيرجينيا أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة توقف عمليات الإعدام.

وتتراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المتزايدة في الحصول على المواد اللازمة للحقن المميتة.​