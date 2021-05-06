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الهند تسجل نحو 4 آلاف وفاة بكورونا وأكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):
سجلت الهند 3980 حالة وفاة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 230 ألفا و168.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 412262 إصابة خلال الفترة نفسها، لتتخطى الحصيلة الإجمالية حاجز الـ 21 مليون إصابة.

وشهدت الهند مؤخرا زيادات كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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