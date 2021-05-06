أكاديميون مستقلون يؤكدون أن التضخم في تركيا ضعف المعلن

قالت مجموعة دراسات التضخم التركية، التي تضم عدد من الأكاديميين المستقلين، إن معدل التضخم النقدي في شهر أبريل/ نيسان الماضي بلغ نحو 2.62 في المئة، وهو نحو ضعف المعلن رسميًا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم النقدي للمستهلك خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بلغ 1.68 في المئة، وان معدل التضخم النقدي السنوي بلغ 17.14%.

وذكرت مجموعة دراسات التضخم أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى زيادة خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 7.12 في المئة تلتها المواصلات بنسبة 6.31 في المئة.

وأوضحت مجموعة دراسات التضخم أن أسعار السلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية ارتفعت بنحو 3.03 في المئة خلال الشهر الماضي.

وفي السياق نفسه سجلت تذاكر الطيران المحلية أعلى ارتفاعًا في الأسعار بنسبة بلغت 59.23 في المئة.

وفي المقابل تراجعت أسعار الخدمات والسلع المتنوعة بنحو 3.04 في المئة وأسعار الملابس والأحذية بنحو 2.80 في المئة.

وسجل معدل التضخم النقدي ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، وبعد بلوغه 17.14% في أبريل الماضي، كان معدل التضخم في شهر مارس الماضي، سجل 16.19% بعد أن كان أقل من 15 بالمئة بالشهر السابق له