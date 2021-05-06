شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. أمريكا توافق على مغادرة موظفين في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند، بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي، إن أفراد عائلات الموظفين الأمريكيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.

واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس كورونا أرجاء الهند، في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.