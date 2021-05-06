شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 17 سيدة في شهر واحد بعد إنسحاب تركيا من إتفاقية اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل تشاتكلي، عن مقتل 17 امرأة في تركيا خلال شهر أبريل من هذا العام.



يُذكر أن تركيا انسحبت بشكل رسمي من «اتفاقية إسطنبول» المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية التركية.

وأصدرت الرئاسة التركية مرسومًا جاء فيه أن الجمهورية التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، التي وقعت في 11 مايو 2011، وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير 2012 بقرار من مجلس الوزراء