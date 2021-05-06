شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للأعمار من 12 إلى 16 عاماً بتلقي لقاح «فايزر» في كندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سمحت هيئة الصحة في كندا باستخدام لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا للأعمار من 12 إلى 16 عاما.

ووفقاً لوكالة “اسوشيتد برس”، يتوقع أيضا أن تصرح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح «فايزر» للشباب بحلول الأسبوع المقبل، لتعد ما يكفي من اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر تقريبا على اكتشاف الشركة أن لقاحها، المصرح بالفعل باستخدامه لأعمار 16 أو أكبر، يقدم حماية أيضا للفئات الأصغر سنا.

وكانت «فايزر» قد نشرت أواخر مارس نتائج أولية من دراسة على 2260 متطوعا في أمريكا، أعمارهم بين 12 و15 عاما وأظهرت عدم وجود أي حالات لكوفيد-19 بين المراهقين الذين حصلوا على لقاحهم كاملا، مقارنة بـ18 حالة إصابة بين أولئك الذين حصلوا على لقاح وهمي.