شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جديد.. 10 نقاط لحل المشكلة الأمنية في العاصمة الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت الحكومة الصومالية واتحاد المرشحين الرئاسيين المعارض اليوم إلى اتفاق لحل المشكلة الأمنية في مقديشو الناجمة عن قرار التمديد للرئيس والبرلمان الفيدرالي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم الإعلان عن بنود الاتفاق في اجتماع رأسه القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورئيسا ولايتي غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور وهيرشبيلي علي عبد الله حسين غودلاوي، وحضره قادة اتحاد المرشحين واللجنة الفنية التي شكلها روبلي لتقديم توصيات بشأن إيجاد تسوية للآثار المترتبة على المواجهات التي شهدتها العاصمة مقديشو مؤخرا.

وتضمن الاتفاق 10 نقاط من بينها إعادة جميع القوات التي دخلت إلى مقديشو بسبب الأزمة التي شهدتها إلى مواقعها وإصدار رئيس مجلس الوزراء مرسوما يأمر فيه قادة القوات المسلحة بعدم الانخراط في السياسة وعدم إصدار أوامر من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات أمنية وسياسية إلى جانب تعيين لجنة من الخبراء العسكريين لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن إصلاح القوات الوطنية.

كما اتفق المجتمعون على عدم استخدام القوات المسلحة لأغراض سياسية وعدم التدخل في شئونها، فيما اتفقت الأطراف على الامتناع عن الأعمال والتصريحات التي من شأنها إثارة العنف والكراهية، إعادة الآليات والأسلحة التي تمت السيطرة عليها أثناء القتال في مقديشو وإطلاق سراح الموقوفين.