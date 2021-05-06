شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. مقتل شرطي أثناء تفتيش أمني في موقع للمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إن شرطيا قُتل خلال عملية لمكافحة المخدرات في أفينيون أمس الأربعاء، مشيرا في تغريدة على تويتر: أنه "يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم مرور هذا العمل الشنيع دون عقاب".

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطي قتل بالرصاص، بينما كانت الشرطة تجري تفتيشا فى موقع معروف بتجارة المخدرات، فيما هرب الجاني المشتبه به على دراجة نارية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إطلاق النار على "عدد من عناصر الشرطة" خلال العملية، واصفا الضابط القتيل بأنه "بطل".

يشار إلى أن العنف ضد الشرطة قضية متكررة في فرنسا، فقبل أسبوعين فقط، طعن رجل ضابط شرطة حتى الموت خارج مركز للشرطة في باريس.