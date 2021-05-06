شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فرنسي: الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي لا يزال هشاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس النيجري محمد بازوم أمس بقائد القوة الفرنسية في الساحل "برخان" الجنرال مارك كونرويت.

وأفاد الجنرال كونرويت في تصريح صحفي: أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع الأمني بشكل عام في منطقة الساحل والصحراء والهجمات الأخيرة التي وقعت ضد القوات النيجرية.

وأشار إلى أن الوضع في منطقة الساحل لا يزال هشًا على الرغم من بوادر التقدم المحققة من خلال العمليات العسكرية "برخان"، وغيرها من العمليات العسكرية التي تقودها مختلف القوات العاملة في المنطقة.