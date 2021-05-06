بـ"ثورة صغيرة".. بايدن يقلب طاولة الجمهوريين على ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"، مشيرا إلى توترات شديدة تتعلق بتحديد الموقف من دونالد ترامب.

وأضاف الرئيس الديمقراطي في البيت الأبيض: "يبدو أنّ الحزب الجمهوري يُحاول تحديد قيَمه. إنّهم في وسط نوع من الثورة الصغيرة".

وتحتدم النقاشات داخل الحزب، خصوصًا فيما يتعلق بمصير النائبة الجمهوريّة ليز تشيني التي كانت صوّتت لصالح اتهام ترامب بـ"التحريض على التمرد".



وتابع بايدن: "أنا ديمقراطي منذ وقت طويل. مررنا في فتراتٍ من المعارك الداخلية والاختلافات، غير أنّني لا أتذكر شيئًا شبيها" بما يحصل داخل الحزب الجمهوري.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع قبل ساعات قليلة، خلال قيامه بإحدى الجولات، جاء جواب بايدن مقتضبًا، إذ قال "أنا لا أفهم الجمهوريين".

وعاد الرئيس الأمريكي السابق لفرض نفسه على الساحة الإعلامية في الولايات المتحدة بتحايله على حظر شركتي "فيسبوك" و"تويتر" له عن طريق موقع إلكتروني جديد.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الموقع، donaldjtrump.com/desk، انطلق بمقطع فيديو يعلن أنه "منارة للحرية"، و"مساحة للحديث بحرية وأمان" بعد 4 أشهر على تعليق حسابه بفيسبوك وتويتر.

وحرم ترامب من حساباته على الشبكات الاجتماعية فيسبوك وأنستقرام وتويتر بعد أحداث شغب الكابيتول التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني.

ويحمل الموقع الجديد اسم "من مكتب دونالد ترامب"، ويستعرض عددًا من تصريحاته الأخيرة، وصورة صغيرة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة وهو يكتب شيئا على مكتبه.