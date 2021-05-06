بعد 55 يوما.. نيجيريا تغلق صفحة الطلاب المختطفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات النيجيرية، إطلاق سراح آخر 29 طالبا كانوا لا يزالون أسرى بعد اختطافهم من كليتهم في 11 مارس/أذار الماضي شمال غرب البلاد.

والطلاب المطلق سراحهم كانوا ضمن مجموعة شملت 39 طالبا تعرضوا للاختطاف بحسب ما أعلنه مفوض الأمن الداخلي في ولاية كادونا سامويل أروان، الأربعاء.

وكانت قوات الأمن عثرت على مجموعة أولى منهم، مكونة من 10طلاب، في الأسابيع التي أعقبت الهجوم.

وقال أروان في بيان: إن "قيادة شرطة ولاية كادونا أبلغت حكومة ولاية كادونا بالإفراج عن الطلاب المتبقين" الذين اختطفوا في 11 مارس/أذار الماضي.

ولا يقدم النص تفاصيل عن ظروف الإفراج عن الطلاب أو عن حالتهم الصحية.

وكثفت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة؛ إذ نفذت عمليات خطف مقابل فديات كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت أخيرا التركيز على المدارس؛ حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فديات.

وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد متطرفين مستمر منذ 10 سنوات.

والأربعاء، قتل 40 شخصا بينهم 5 جنود و15 عنصرا مسلّحا من المجموعات المناهضة للمتطرفين، في هجومين منفصلين استهدفا الولاية الواقعة شمال شرقي نيجيريا.

وانفصل تنظيم "داعش في غرب أفريقيا" عن جماعة بوكو حرام في 2016 وبات يمثّل قوة مهيمنة على المنطقة، حيث يشن هجمات ضد قواعد عسكرية وينفّذ كمائن للجيش ويخطف مسافرين عبر إقامة نقاط تفتيش زائفة.