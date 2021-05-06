هل يمكن "اصطحاب الكتاب" بامتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سيتم الاعلان عن عدة ضوابط امتحانات الثانوية العامة، عقب أجازة عيد الفطر بأيام.

وقال شوقي في تصريحات له عبر جروب أولياء أمور مصر على واتس اب، أنه من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها "اصطحاب الكتاب المدرسي للامتحان"، مؤكدا أن الطالب يصطحب التابلت الموجود عليها كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم.

وأشارت وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطلاب اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.

واضاف شوقي، أن الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل المنازل والاعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.