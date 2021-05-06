اخبار العالم

الشرطة الإيرانية تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء إن الشرطة تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: "تحقق الشرطة حاليا بشكل مكثف في الظروف التي أدت إلى وفاة الدبلوماسية".

وأعرب عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية السكني بطهران والذي أدى إلى وفاتها، مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع القضية عن طريق الجهات المعنية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف خطيب زاده أن جثمان المتوفية نقل إلى الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة ليتم بعد ذلك وضعه تحت تصرف السفارة السويسرية بطهران.

ولفت إلى أن السفير السويسري التقى المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادل معهم وجهات النظر حول مختلف جوانب القضية ، وقال: "إن وزارة الخارجية وفي إطار نص معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون الضروري في هذا المجال".​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا