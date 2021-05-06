شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجن طالبين أمريكيين مدى الحياة بسبب قتلهما شرطياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن طالبين أمريكيين متهمين بقتل شرطي إيطالي خلال عملية تعود لعام 2019، صدر بحقهما حكمان بالسجن مدى الحياة أمس الأربعاء.

وأدين فينيجان لي إيلدر 21/ عاما/ وجابرييل كريستيان ناتالي-هجورث 20/ عاما/ بقتل شرطي درك، يدعى ماريو سيرسيللو ريجا 35/ عاما/ وصدر الحكمان بعد 13 ساعة من المداولات ، وفقا لما ذكرته (أنسا).

وأدين الطالبان بتهم القتل ومحاولة الابتزاز والاعتداء على شريك الضحية في الشرطة ومقاومة موظف عمومي وحمل سكين دون سبب وجيه.

ووفقا لممثلي الادعاء، واجه الشرطيان في 26 تموز/يوليو 2019، الرجلين الأمريكيين في روما كجزء من عملية بملابس مدنية لاستعادة حقيبة ظهر مسروقة.