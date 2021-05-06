المباحثات المصرية - التركية تكسر الجمود.. وإرجاء القضايا الحساسة

بدأ مسؤولون من مصر وتركيا محادثات سياسية في القاهرة، أمس الأربعاء، على مدار يومين برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، وهي أول محادثات رسمية تعقد بين البلدين منذ ثماني سنوات.

وترأس الجانب المصري نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال. وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس،لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشف مصدر مسؤول أنه في حال نجاح هذه المباحثات، ستمهد للقاء بين وزيري خارجية البلدين خلال الأيام القادمة، متوقعاً أن يتم خلال المناقشات إرجاء القضايا الأكثر حساسية كدعم أنقرة لجماعة «الإخوان»، ولفت إلى أن الزيارة في مجملها محاولة لإعادة الدفء بين البلدين، وابتعاد تركيا عن ادعاءاتها السابقة بعدم شرعية المؤسسات في مصر، واعتراف واضح من خلال هذه الزيارة بشرعية المؤسسات.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير رخا حسن،إن أنقرة لديها النية في إنهاء الخلافات مع عدد من الدول العربية في ضوء الأحداث التي تواجهها سواء في الداخل والخارج، وقرب الانتخابات الرئاسية عام 2023، وهو ما يعكس الرغبة في تخفيف الاحتقان الداخلي.

وأضاف أن حلحلة الأزمة الليبية لها دور كبير في التقارب بين القاهرة وأنقرة، وأن أزمة التيارات الإخوانية الهاربة ربما لا تعول عليها القاهرة حالياً، في ظل ما تواجه تلك التيارات من تحديات كبيرة في الخارج.

واعتبر الخبير بالشؤون التركية بمركز دراسات الأهرام بشير عبدالفتاح، أن هناك عدداً من الملفات سوف يتم مناقشتها مع الجانب التركي، بينها أزمة الغاز في المتوسط، والتدخلات التركية في ليبيا وسوريا والعراق، والوجود التركي في إفريقيا، إضافة إلى دور تركيا في أزمة سد النهضة، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، متوقعاً التطرق إلى أزمة «الإخوان». وقال إن هذا اللقاء سيكون تمهيداً إلى لقاءات أخرى على مستوى مسؤولين كبار من الجانبين.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن الاجتماع نجح في كسر الحاجز مع أنقرة، بعد سنوات من القطيعة، كاشفاً أنه من المقرر أن يخرج بيان صحفي مشترك عقب انتهاء المباحثات.

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن مصر ليس لديها مانع في رجوع العلاقات إذا ما امتثلت تركيا لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولم تستهدف مصالحها في أي محفل دولي أو إقليمي، خاصة أن مصر لم تتعرض للشأن التركي أو تتدخل في الأمور الداخلية التركية، ولم يصدر عنها ما يمس أمن وسيادة تركيا.

وأضاف حجازي، خلال تصريحاته لقناة «العربية»، أن مصر ملتزمة بمبدأ حسن الجوار حتى عند وجود خلاف سياسي مع تركيا. (وكالات)