شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وطوكيو وسيؤول تتعهد بالتعاون في قضية كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الأربعاء، بالتعاون في ما يتعلق بأزمة نووي كوريا الشمالية، وذلك خلال لقاء جمعهم على هامش قمة ل«مجموعة السبع» في لندن.

وعقد اللقاء في فندق بالعاصمة البريطانية لندن، حيث توسط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومساعدوه طاولة الاجتماع، وإلى جانبيه نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، والكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج.

وهدف الاجتماع، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية «تعزيز التضامن الثلاثي ومناقشة مراجعة الرئيس جو بايدن السياسية حول كوريا الشمالية التي تتطلع إلى استئناف المفاوضات مع بيونج يانج».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن ونظيريه «أكدوا مجدداً التزامهم بتعاون ثلاثي منسق لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، فضلاً عن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك».

ومن جهتها أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بياناً مماثلاً ذكرت فيه أن الدول الثلاث «أعادت تأكيد أهمية التعاون الثلاثي والتزامها العمل على تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة».

ومنذ توليه منصبه، ركز بايدن على تفعيل العمل مع الحلفاء، وأرسل بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن معاً إلى طوكيو وسيؤول في أول رحلاتهما الخارجية.

ودعت إدارة بايدن في مراجعتها إلى السعي لتحقيق تقدم عملي في قضية كوريا الشمالية، وتجنب عقد قمم براقة تنطوي على مخاطر، كما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب.