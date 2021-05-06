شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ زيادة إصابات «كوفيد-19» في فرنسا وانخفاض الحالات بالمستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن وتيرة الزيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا تتباطأ، كما انخفض عدد الحالات بالمستشفيات الأربعاء، وذلك في أول أسبوع بعد تخفيف الحكومة للإغلاق العام الثالث الذي فرضته بالبلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة 26 ألفاً ليصل الإجمالي إلى 5.71 مليون، بزيادة نسبتها 2.52 بالمئة، مقارنة معها قبل أسبوع، وهي أدنى زيادة على أساس أسبوعي مُنذ أواخر يوليو/تموز 2020. كانت الزيادات على أساس أسبوعي مُنذ نهاية مارس/آذار وحتى منتصف إبريل/نيسان بين خمسة وستة بالمئة.

وتراجع عدد مرضى «كوفيد-19» بالمستشفيات في فرنسا 741 ليصل إلى 27686 في أكبر هبوط للعدد في يوم واحد منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عندما كان الإغلاق العام الثاني في أيامه الأخيرة.

وسجلت فرنسا أيضاً 244 وفاة بكوفيد-19 في المستشفيات، مقارنة مع 243 الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 105631 حالة وفاة.