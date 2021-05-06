شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مقتل 4 جنود في كمين نصبه مسلحون أفغان على الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كويتا (باكستان) - (رويترز)

قال الجيش الباكستاني، إن أربعة جنود قتلوا، وأصيب ستة بجروح على الحدود بين باكستان وأفغانستان الأربعاء، في كمين نصبه مسلحون من أفغانستان.

وقال الجيش في بيان إن الجنود كانوا يعملون في بناء سياج على الحدود في منطقة زوب بإقليم بلوخستان الباكستاني. وتقع زوب قبالة إقليم بكتيكا في شرق أفغانستان.

وقال مسؤولون أمنيون في بكتيكا، إنه ليس لديهم علم بالحادث. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها طلبت من أفغانستان اتخاذ إجراء ضد المسلحين.

وذكرت في بيان أنها طلبت من السفارة الأفغانية في إسلام آباد أن «تنقل مخاوف باكستان إلى السلطات الأفغانية المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة ضد مجموعات الإرهابيين المنظمة الذين يعملون من الأراضي الأفغانية».

وقالت باكستان إنها تبني سياجاً على امتداد 2500 كيلومتر من الحدود مع أفغانستان، لتأمين المنطقة على الرغم من احتجاج أفغانستان التي ترى أن السور سيفرّق أُسراً عن ذويها في منطقة يسكنها البشتون، على امتداد خط التقسيم الاستعماري الذي رسمته بريطانيا في عام 1893.