شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا ترصد11إصابة جديدة من سلالة كورونا الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إسبانيا، الأربعاء، 11 إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند،

وأوضحت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أن الحالات رصدت في تفشيين منفصلين لمسؤولي الوزارة في الأيام الأخيرة.

ولفتت دارياس إلى أن طائرة تحمل إمدادات طبية من بينها الأكسجين وأجهزة تنفس متجهة إلى الهند المتضررة بشدة ستغادر إسبانيا الخميس.

وكانت مدريد، وافقت الأسبوع الماضي، على إرسال أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة الهند في التغلب على موجة العدوى المرتفعة فيها.

وبحسب التقارير المنشورة رصدت السلالة من فيروس كورونا والمعروفة ب«B1.617» في الهند للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تظهر مرة أخرى في 21 دولة حول العالم.

(وكالات)