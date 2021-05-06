شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي: جادون في حل قضية سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها. وأكد السيسي، خلال لقائه أمس في القاهرة المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بينما أكد فيلتمان أن إدارة الرئيس جو بايدن جادة في حل قضية سد النهضة لما تمثله من أهمية بالغة لمصر والمنطقة.

كما ثمَّن العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وذلك في ضوء الثقل السياسي والدور المحوري الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة.

واستعرض السيسي، خلال اللقاء، تطورات قضية سد النهضة، مؤكداً النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض، والذي طالما قام على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي ويمنع إيقاع الضرر بها، إلا أن جميع الجهود التي بذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر.

كما أكد أن مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل السد، بما في ذلك من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.