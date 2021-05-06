شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تؤسس مركزاً عالمياً للوقاية من الأوبئة في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنشاء مركز عالمي لرصد الأوبئة والوقاية منها في برلين.

وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي: «سلطت جائحة كورونا، الضوء على ثغرات أنظمة المعلومات العالمية حول تفشي الأمراض والأوبئة». وأضاف: «تنتقل الفيروسات بسرعة، لكن المعلومات يمكن أن تنتقل بسرعة أكبر. من خلال الحصول على معلومات جيدة يمكن للدول والمجتمعات أن تستبق المخاطر».

وتابع: «إنها منصة المراقبة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية التابعة لها التي جمعت التقارير الأولى عن فيروس جديد في يوهان بالصين في الساعات الأولى من 31 ديسمبر/كانون الأول 2019». وأضاف: «هدفنا هو أن تسرع منظمة الصحة العالمية وتيرة هذا العمل من خلال إصدار بيانات وتحاليل أفضل».

وخصصت ألمانيا لهذا المركز تمويلاً بمستوى 30 مليون يورو سنوياً حالياً، وسيكون جزءاً من منظمة الصحة التي ترى أن أموالاً إضافية ستكون ضرورية.

وذكرت المنظمة، أن المنصة ومقرها برلين ستبدأ عملها في سبتمبر/أيلول المقبل، على الأرجح، ستعمل مع شركاء في العالم أجمع لتوقع وتفادي ورصد الاستعداد والاستجابة لمخاطر أي جائحة أو وباء في العالم أجمع.

من جهتها قالت ميركل: «علمنا وباء «كوفيد- 19»، أنه لا يمكننا مواجهة الأوبئة والأمراض سوى سوياً».

وأضافت: «المركز الجديد للمنظمة، سيكون منصة عالمية لناحية الوقاية من الأوبئة يضم مؤسسات حكومية وخاصة وجامعية عدة. أنا في غاية السرور، لأن تكون المنظمة اختارت برلين، وأدعو شركاء العالم أجمع إلى المساهمة في المشروع».

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة، مايكل راين، أن الجهاز الحالي للمعلومات حول الأوبئة في منظمة الصحة «هائل»، مضيفاً: «إنه نظام يشرف عليه الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بالكشف المبكر عن معلومات تكون أصلاً في المجال العام».

وتابع: «لكن مشكلتنا وتحدياتنا هي أنه يعمل عندما يتفشى وباء». وأضاف: «لكن هناك إشارات يمكن أن تظهر قبل انتشار الأوبئة»، خاصة بيانات عن التنقل والمناخ والحيوانات والتي من شأنها كشف التهديد بشكل أفضل.