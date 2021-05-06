محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية: الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثي على مأرب

الخميس 6 مايو 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.



إلى ذلك، ذكرت الخارجية الأمريكية أن المبعوثين الأممي مارتن غريفثس والأمريكي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.

تهديد أمريكي للحوثي

كانت مصادر قد كشفت الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

وأكدت المصادر أن المبعوث الأمريكي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

المقترح الأممي

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة.