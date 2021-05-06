بريطانيا: 27 وفاة و2144 إصابة

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"الخليج 365" من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 27 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا و2144 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومية.

وهذه الأرقام أعلى من تلك التي حدثت يوم الثلاثاء عندما تم الإعلان عن أربع وفيات و1946 إصابة جديدة. ويوم الأربعاء الماضي، تم تسجيل 29 حالة وفاة و2166 إصابة.

وترفع أحدث البيانات العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي إلى 127.570. وكانت هناك 4،425،940 حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريًا منذ بدء الوباء.

وفي الوقت نفسه، تلقى 257486 شخصًا آخر لقاح كورونا COVID-19 يوم الثلاثاء، مما يعني أن 15887493 تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

وتلقى حوالي 127170 جرعة أولى يوم الثلاثاء، ليصل عدد الذين تلقوا ضربة واحدة على الأقل إلى 34795.074

رواد المستشفيات

ويستمر عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في الانخفاض ويبلغ 1285 شخصًا، منهم 181 في حالة تهوية.

وتأتي هذه التقارير الأخيرة، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن بناء مختبرات لاختبار لقاحات كورونا COVID-19 الحالية والجديدة ضد المتغيرات المثيرة للقلق في بورتون داون.

وسيتم تخصيص ما مجموعه 29.3 مليون جنيه إسترليني لبناء مختبرات "حديثة" في مرافق الاختبار الجديدة التابعة للصحة العامة في إنكلترا في مجمع وزارة الدفاع شديد السرية في ويلتشير.

وسيتمكن العلماء من اختبار 3000 عينة دم في الأسبوع، أكثر من أربعة أضعاف العدد الحالي، لمعرفة مستويات الأجسام المضادة لكورونا الناتجة عن اللقاحات حتى يتمكنوا من تقييم فعاليتها ضد المتغيرات المثيرة للقلق.

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