بريطانيا لترحيل آلاف الهنود غير الشرعيين

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"الخليج 365" من لندن: قالت تقرير نشر في لندن، إنه من المقرر أن يرتفع عدد المهاجرين الهنود غير الشرعيين الذين يتم ترحيلهم من المملكة المتحدة بموجب اتفاق كبير هو الأول من نوعه، تم توقيعه أمس الثلاثاء. ويعيش ما لا يقل عن 40 ألف مهاجر غير شرعي من شبه القارة الهندية في بريطانيا، لكن الرقم قد يصل إلى 100 ألف، وفقًا لتقديرات وزارة الداخلية البريطانية.

وكجزء من الاتفاق الذي وقعته وزيرة الداخلية البريطانية مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ، يوم الثلاثاء، في لندن، ستستقبل المملكة المتحدة المزيد من الطلاب والشباب الموهوبين من الهند. كما ستسمح اتفاقية التنقل والهجرة للشباب البريطانيين بالعمل في الهند. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن "الاتفاقية التاريخية" ستوفر فرصًا جديدة للشباب البريطانيين والهنود "للعيش والعمل وتجربة ثقافات بعضهم البعض".

اجراءات صارمة

لكنها أضافت: "ستضمن هذه الاتفاقية أيضًا أن الحكومة البريطانية يمكنها إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة بسهولة أكبر واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسيئون استخدام نظامنا. وبموجب الاتفاق، وافقت دلهي على تسهيل تقديم وثائق السفر للمواطنين الهنود الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى زيادة الجدول الزمني للترحيل.

وسيتمكن المهنيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من كلا البلدين من الحصول على تأشيرات عمل لمدة تصل إلى عامين. كما سيتمكن المزيد من المواطنين الهنود من الدراسة في المملكة المتحدة. ووفقًا لأحدث البيانات جاء أكثر من 53000 طالب من الهند إلى المملكة المتحدة للدراسة العام الماضي، بزيادة قدرها 42 في المائة عن العام السابق.

