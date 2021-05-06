أخبار التعليم| ضوابط انتهاء العام الدراسي.. وامتحان مايو التجريبي لطلاب "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.

و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

شوقي: امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية الذين تسلموا التابلت

التعليم: إجراء امتحانات المواد خارج المجموع بالمنزل لجميع صفوف النقل

التعليم: عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للثانوية العامة من المنزل

التعليم تحسم موقف طلاب النقل المتخلفين و الراسبين في الامتحانات الشهرية

للمرحلة الثانوية.. إعلان التصفيات قبل النهائية لمسابقة " أحباب الرحمن"

التعليم: إعداد جدول 3 إعدادي بمعرفة المديريات.. والنتيجة يعتمدها المحافظ

التعليم: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي بالمدارس

امتحان تكميلي في أغسطس.. ضوابط إنهاء العام الدراسي للطلاب من 4 ابتدائي

15 سؤالاً لكل مادة .. تفاصيل الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية