أخبار التعليم| ضوابط انتهاء العام الدراسي.. وامتحان مايو التجريبي لطلاب "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.
و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:
شوقي: امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية الذين تسلموا التابلت
التعليم: إجراء امتحانات المواد خارج المجموع بالمنزل لجميع صفوف النقل
التعليم: عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للثانوية العامة من المنزل
التعليم تحسم موقف طلاب النقل المتخلفين و الراسبين في الامتحانات الشهرية
للمرحلة الثانوية.. إعلان التصفيات قبل النهائية لمسابقة " أحباب الرحمن"
التعليم: إعداد جدول 3 إعدادي بمعرفة المديريات.. والنتيجة يعتمدها المحافظ
التعليم: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي بالمدارس
امتحان تكميلي في أغسطس.. ضوابط إنهاء العام الدراسي للطلاب من 4 ابتدائي
15 سؤالاً لكل مادة .. تفاصيل الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية