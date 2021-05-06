الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويتم تطبيق هذه القرارات الجديدة، بداية من غد الخميس الموافق 6 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.
2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.
3- تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام، وخلالها غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.
4-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.
6- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.