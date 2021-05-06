إصابة شقيقين في حادث تصادم سيارة بـ"جمل" بطريق شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصيب شقيقان بجروح، مساء الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي (الطور شرم الشيخ).

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من العميد محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجمل خلال عبوره الطريق الدولي، على بعد 15 كيلو مترًا من مدينة شرم الشيخ اتجاه مدينة الطور.

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أحمد إبراهيم، 30عامًا، من محافظة الشرقية، بجرح بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمدي أحمد إبراهيم، 19 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقل إلى موقع الحادث سيارتين إسعاف، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.