ضبط ١٦ قطعة سلاح و17 قضية مخدرات بحملة أمنية في القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها" بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 11قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين.

وضبطت الحملات 17 قضية مخدرات .. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما من بينهم 10 لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 5 أسلحة بيضاء، تنفيذ 7184 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.