إرهابيون يرتكبون مجزرة جديدة في النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة النيجرية مساء الأربعاء أن إرهابيين ارتكبوا مجزرة جديدة، الثلاثاء في منطقة "تيلابيري" القريبة من مالي.

وقالت وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان، إن 15 عسكرياً قتلوا في الهجوم الإرهابي وأصيب أربعة آخرون.

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وأضاف البيان أن "رجالا مدججين بالسلاح" استهدفوا بعد ظهر الثلاثاء "موقعا" لعملية "الزوبعة" لمكافحة الإرهابيين في منطقة "إنتوسان" القريبة من الحدود مع مالي.تأتي هذه المجزرة بعد أربعة أيام على كمين أودى بحياة 16 عسكريا.