“الصحة العالمية” تشيد بقرار واشنطن “التاريخي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بقرار واشنطن “التاريخي” بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات كورونا.

وأعلنت الإدارة الأميركية، الأربعاء، تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، وأوضحت أنها سوف تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، في بيان إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن “تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19”.

وأضافت “هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية”.