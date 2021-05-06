محمد الفلاح - مصر تعلن مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم لمواجهة كورونا

الخميس 6 مايو 2021

قررت مصر غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، مبكرا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجري تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من الخميس.

وكشف رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.

وأكد مدبولي، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، أن غلق المحلات سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من الأربعاء المقبل 12 مايو/ آيار، وتستمر 5 أيام، حتى الأحد 16 مايو/ آيار، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع مدبولي، بأن الدولة المصرية كثفت من التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التي أعلنت عن لقاحات كورونا، لتوفير اللقاح للشعب المصري، فضلاً عن دور هيئة الدواء المصرية في تسجيل لقاحات كورونا الآمنة للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدم التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المكثفة سبب قلقا للحكومة، وشعورا بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات.

وأكد، أن عدم اهتمام فرد في الأسرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية يؤثر على الأسرة بأكملها وليس الفرد بمفرده.

وأشار في اجتماع اللجنة العليا لإدارة كورونا، أنه جرى حظر أي اجتماعات، أو حفلات في النوادي، أو مؤتمرات، أو أي فعاليات، لافتاً إلى السماح بإقامة صلاة العيد في نفس المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.