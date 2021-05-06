شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة طفلين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي نابلس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قتل طفل فلسطيني وأصيب آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية “أودلا” جنوب نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت جثمان القتيل من جيش الاحتلال، كما نقلت شاباً أُصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

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