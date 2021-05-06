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مصر للطيران تحظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان بدءا من الجمعة

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الشارقة - اميمة ياسر - أكدت شركة مصر للطيران، أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر، ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان في هذا الشأن.

وأهابت مصر للطيران، في بيان اليوم الأربعاء، بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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