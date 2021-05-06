شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف: القيادة السياسية دائما تسعى لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا يعتبر دليل واضح لدعم الدولة لعمل المرأة.

وأضافت نشوى الشريف فى تصريحات لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على دعمه للمرأة فى كل لقاء يتاح فيه الكلام عن المرآة ودائما يؤكد على دعمها و دمجها و مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر فرصة كبيرة للمرأة في إثبات نفسها و عملها مع الرجال فى جميع أوقات العمل وعدم التمييز بينهم وشبه وثيقة لحماية حق المرآة في الحماية وعدم التعرض لإساءة صاحب العمل معها بسبب تأخرها في عملها ليلًا.

وشددت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه على المرأة أن تستغل دعم الدولة والقيادة السياسية الرشيدة التي تعرف جيدًا مكانة وقيمة المرأة وتسعى دائما لتمكينها إذا كان سياسيًا او اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

ويذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أصدَر القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021، الذى حدد بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها هذا بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل وتم نشر القرارين فى جريدة الوقائع المصرية.