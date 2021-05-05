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رئيس الوزراء العراقي: قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

قال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، إن قوات الأمن عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة.

 

وأكد الكاظمي أن العراق بدأ بأداء دوره الطبيعي في الساحة الدولية وبناء علاقات وطيدة تسمح بالاستثمار والتنمية.

 

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى انه يراهن على الانتخابات القادمة لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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