رئيس الوزراء العراقي: قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت

قال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، إن قوات الأمن عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة.

محمد يوسف

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