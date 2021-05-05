مقتل 15 عسكريا في هجوم إرهابي بالنيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة النيجرية، مساء الأربعاء، مقتل 15 عسكريا وإصابة 4 آخرين في هجوم إرهابي بمنطقة تيلابيري، غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان إن "عناصر مدججين بالسلاح" استهدفوا بعد ظهر الثلاثاء الماضي، موقعا لعملية "الزوبعة" لمكافحة الإرهابيين في منطقة إنتوسان القريبة من الحدود مع مالي.



الحادث الإرهابي جاء بعد أربعة أيام على كمين أودى بحياة 16 عسكريا.

وفي الوقت الحالي تخضع مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسيطرة هذه التنظيمات الإرهابية.



والأحد الماضي، حذر تقرير فرنسي من أن تنظيم القاعدة يخطط لتكرار تجربة حركة طالبان الإرهابية، في منطقة الساحل الأفريقي.