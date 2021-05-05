وفاة مصاب إسرائيلي متأثرا بجراحه في هجوم بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، الأحد، في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.

وقال مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، في بيان مساء الأربعاء إن إسرائيليا أصيب في الضفة الغربية توفي متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار سابق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد، إصابة 3 إسرائيليين في عملية اطلاق نار من سيارة مسرعة قرب حاجز زعترة في شمالي الضفة الغربية.

ووجد الجيش الإسرائيلي لاحقا السيارة التي تم إطلاق النار منها ولكنه لم يجد الفلسطيني مطلق النار فيها.

واليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلي اعتقال الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار بعد مطاردة استمرت 4 أيام.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "مع نهاية أنشطة إستخبارية وميدانية مكثفة قام بها جهاز الأمن العام- الشاباك، والجيش والشرطة، تم القاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار".



وأضافت أن المشتبه به "هو منتصر شلبي البالغ من العمر 44 عاما، من سكان ترمسعيا وغير منتمي لمنظمة إرهابية".



وتابعت: "بعد تلقي معلومات استخبارية في جهاز الأمن العام "الشاباك"، داهم محاربو وحدة مكافحة الإرهاب "اليمام" وأفراد من جهاز الأمن العام "الشاباك" هذه الليلة مبنى كان يختبئ فيه المشتبه المطلوب في قرية سلواد، وقاموا بإلقاء القبض عليه".

ومضت قائلة إن المشتبه به "أحيل إلى تحقيق في جهاز الأمن العام – الشاباك".