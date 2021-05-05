"عار مطلق".. سجال جديد بين ترامب و"فيسبوك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، قرارات مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق حساباته، بـ"العار المطلق".

وكتب ترامب، في بيان، قائلا إن "ما فعله فيسبوك وتويتر وجوجل هو عار مطلق".



وأضاف: "سحبت حرية التعبير من الرئيس الأمريكي لأن مجانين من اليسار المتشدد يخشون الحقيقة.. لكن الحقيقة ستظهر على أي حال أكبر وأقوى من أي وقت مضى"، وذلك في إشارة إلى اتهاماته التي لا أساس لها بأن عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتابع ترامب: "لن يقف الشعب الأمريكي مكتوف الأيدي ! .. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن تدفع ثمنا سياسيا.. ويجب ألا يسمح لها أبدا بتدمير عمليتنا الانتخابية والقضاء عليها".

وفي النهج ذاته هدد نواب جمهوريون في الكونجرس بمهاجمة عمالقة التكنولوجيا في حال استعادوا الغالبية في الكونجرس في الانتخابات البرلمانية النصفية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وكتب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب في "تغريدة"، قائلا: "إذا تمكن فيسبوك من حظر ترامب قد تليه كافة الأصوات المحافظة".



وأضاف: "غالبية جمهورية في مجلس النواب ستحد من سلطة عمالقة التكنولوجيا على كلمتنا".

وغرد النائب جيم جوردان، قائلا هو الآخر "حطموهم" في إشارة إلى مسألة الاحتكار.