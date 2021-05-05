مقتل فلسطيني و10 جرحى بالضفة والقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا قتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية أودلا، جنوب نابلس، في شمالي الضفة الغربية.

وأضاف، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه: "استلمت طواقمنا شهيدا برصاص الجيش الإسرائيلي عمره 16 عاما من منطقة أودلا في نابلس".



وكانت منطقة أودلا شهدت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء.



وتشهد العديد من القرى الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام.





الشيخ جراح بالقدس

ومن جهة ثانية فقد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم التعامل مع 10 إصابات في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في القدس".

وأوضح ان الإصابات كانت "3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و6 إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابة واحدة نتيجة الضرب".

وتابع: " تم علاج جميع الإصابات ميدانياً".

وكان المئات من الفلسطينيين تظاهروا بالشيخ جراح احتجاجا على عزم السلطات الإسرائيلية إخلاء 4 عائلات من منازلها رغم أنها تقيم فيها منذ عام 1956.

ويشهد الحي منذ عدة أيام مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وبدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365” إنها اعتقلت 5 فلسطينيين خلال المواجهات بالشيخ جراح الليلة.