رئيس الإمارات يمنح سفير الأردن وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جمعة عبدالله العبادي سفير الأردن لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.



ويأتي منح السفير الأردني الوسام، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الإمارات، ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السفير الأردني، الوسام خلال استقباله له في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الأربعاء.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، وأثنى على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب السفير الأردني عن بالغ تقديره وشكره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيدا بسياسته الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

وتوجه السفير الأردني بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الإمارات، على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.