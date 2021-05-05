شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء العراقي: قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، إن قوات الأمن عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة.



وأكد الكاظمي أن العراق بدأ بأداء دوره الطبيعي في الساحة الدولية وبناء علاقات وطيدة تسمح بالاستثمار والتنمية.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى انه يراهن على الانتخابات القادمة لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي.