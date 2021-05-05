اعتداء صاروخي ضد القوات الأمريكية في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش العراقي أن صاروخين استهدفا قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، في ثالث اعتداء من نوعه خلال ثلاثة أيام فيما يزور وفد من الحكومة الأمريكية البلاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني «سقط صاروخان نوع كاتيوشا في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر بشرية أو مادية»، ووقعت هجمات صاروخية مماثلة قبل أيام ضد قواعد تؤوي قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي وشمال بغداد.

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران باستهداف قواتها ودبلوماسييها في العراق، وتوعدت تلك الفصائل بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأمريكية «المحتلة» على الانسحاب.

وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسألة وجود حوالى 2500 جندي أمريكي منتشرين في العراق مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، في بغداد.

وتأتي الهجمات الصاروخية في فترة حساسة فيما تخوض طهران محادثات مع القوى الكبرى بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

ومنذ مطلع أبريل تجري الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق محادثات لإحيائه بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب معيدة فرض عقوبات قاسية.