نواب أمريكيون: لا توقف عن تفتيش المنشآت الإيرانية

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يشار إلى أن العديد من النواب وأعضاء الشيوخ من الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي يضغطون من أجل تقييد تحركات جو بايدن في مسألة النووي الإيراني، وإمكانية رفع العقوبات، بحسب ما أفاد موقع «بوليتيكو» قبل أيام.
ويعتبر الجمهوريون أن رفع العقوبات عن طهران دون مقابل أمر خطير، ويسعون إلى الدفع نحو إرساء اتفاق شامل يمنع إيران من دعم الإرهاب. وكانت الوكالة الدولية أعلنت في 22 فبراير، عن التوصل إلى «حل موقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين.
وأوضح المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في حينه، إثر عودته من زيارة إلى طهران، استمرت يومين، عدم خفض عدد المفتشين واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم الموقت.
أتى ذلك بعد أن أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا في ديسمبر 2020 يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.
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