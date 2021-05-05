شكرا لقرائتكم خبر 4 آلاف لغم انتزعها «مسام» من اليمن في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنوعت الألغام ما بين 314 ألغام مضادة للأفراد، وألغام مضادة للدبابات و2.995 لغما مضادا للدبابات، و834 ذخيرة غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.
نزع خلال هذا الأسبوع 196 ذخيرة غير متفجرة و346 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق (مسام) من إزالة 254 لغما مضادا للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة و50 لغما مضادا للأفراد إضافة إلى 10 عبوات ناسفة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين و122 لغما مضادا للدبابات.
يذكر أن فريق (مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام) استطاع خلال شهر أبريل من نزع 10.456 لغما، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية من ميليشيات الحوثي وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 آلاف لغم انتزعها «مسام» من اليمن في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.