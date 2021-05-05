شكرا لقرائتكم خبر 4 آلاف لغم انتزعها «مسام» من اليمن في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الماضي، من انتزاع 4.184 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 314 ألغام مضادة للأفراد، وألغام مضادة للدبابات و2.995 لغما مضادا للدبابات، و834 ذخيرة غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.

نزع خلال هذا الأسبوع 196 ذخيرة غير متفجرة و346 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق (مسام) من إزالة 254 لغما مضادا للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة و50 لغما مضادا للأفراد إضافة إلى 10 عبوات ناسفة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين و122 لغما مضادا للدبابات.

يذكر أن فريق (مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام) استطاع خلال شهر أبريل من نزع 10.456 لغما، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية من ميليشيات الحوثي وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.