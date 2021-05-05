شكرا لقرائتكم خبر السعودية تطلق مشروع كسوة العيد لأيتام سوريا وفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام في لبنان، استفاد منه 6548 طفلا من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في مدن بيروت وعكار والبقاع وطرابلس وزحلة.

وشكر مدير جمعية الأيادي البيضاء لقمان الخضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مثمنا جهود مملكة الخير التي لا تميز في عطائها بين عرق ولون ودين في لبنان والعالم أجمع.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مأرب وعدن، حيث وزع 21 طنا و935 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة بمديرية مأرب، استفاد منها 1230 فردا، و64 طنا و200 كجم من السلال الغذائية للمصابين والأشخاص ذوي الإعاقة في مديريات الشيخ عثمان، ودار سعد، والمنصورة، استفاد منها 3600 فرد.

وسلم المركز أمس، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لوزارة الصحة السودانية، التي تبلغ 52 طنا من أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية والمستهلكات الطبية المختلفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليستفيد منها 1.588.883 فردا.