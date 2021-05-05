هل تدار تركيا عبر وزارة الداخلية؟

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وشدد على أن أجندة تركيا هي الفقر والإعاشة، مضيفا في هذا السياق أن أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، ليس فقرا عاديا.
وهاجم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، دولت بهتشلي الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد، وقال «لم نر مسودة الدستور التي تحدث عنها بهتشلي، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا. القصر (الرئاسي) يتخذ القرار بالفعل».
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