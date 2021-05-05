شكرا لقرائتكم خبر هل تدار تركيا عبر وزارة الداخلية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو «إن تركيا أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب»، وأردف قائلا «مؤسسات الدولة أصبحت غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟».

وشدد على أن أجندة تركيا هي الفقر والإعاشة، مضيفا في هذا السياق أن أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، ليس فقرا عاديا.

وهاجم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، دولت بهتشلي الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد، وقال «لم نر مسودة الدستور التي تحدث عنها بهتشلي، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا. القصر (الرئاسي) يتخذ القرار بالفعل».