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هل تدار تركيا عبر وزارة الداخلية؟

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو «إن تركيا أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب»، وأردف قائلا «مؤسسات الدولة أصبحت غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟».

وشدد على أن أجندة تركيا هي الفقر والإعاشة، مضيفا في هذا السياق أن أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، ليس فقرا عاديا.

وهاجم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، دولت بهتشلي الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد، وقال «لم نر مسودة الدستور التي تحدث عنها بهتشلي، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا. القصر (الرئاسي) يتخذ القرار بالفعل».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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