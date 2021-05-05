شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يتناولون القات داخل المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني صورا لانتهاكات الميليشيات للمساجد في مناطق سيطرتها وتحويلها إلى (مقار لتناول القات).

وأظهرت الصور التي نشرها الوزير الإرياني على حسابه في تويتر أمس حوثيين يتناولون القات في عدد من المساجد، وقال الإرياني في سلسلة تغريدات، «إن المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تحولت إلى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد إلى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره المستوردة من طهران».

واعتبر أن ممارسات الميليشيات امتداد لتاريخ حافل بتفجير المساجد، وتحويلها لأوكار لترديد شعارات الكراهية، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم، ومعتقلات للمناوئين، ومقار لتخزين الأسلحة والمتفجرات»، وشدد على أن محاولات الحوثي فرض أفكاره المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح مساس بقيم التنوع والتعايش بين اليمنيين وتهديد خطير للنسيج الاجتماعي.

من جهته، وصف رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، أن ما تقدم عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب بـ(انتحار)، وأكد أن معركة الشعب اليمني ليست مأرب، بل هي معركة استعادة الدولة وكامل مناطق اليمن.

وأشار خلال اجتماعه بقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان وعدد من القيادات العسكرية في مأرب، لمناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، أن زيارته لمساندة الجيش الوطني في معركته للحفاظ على الجمهورية وحماية الدولة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال «شرف لنا أن نكون معكم في هذا التوقيت، التاريخ يكتب في لحظات نادرة وكتب أن مأرب تسجل دائما في تاريخ الجمهورية لحظات فارقة منذ عام 2015 إلى الآن، يمكن في هذه اللحظات الشرف كل الشرف لجنودنا المرابطين في كل واد وجبل وحيد دفاع عن الجمهورية وعن الدولة، هذه مراتب الشرف الأولى في أهم معركة من معارك الجمهورية».

وفيما ثمن رئيس الحكومة اليمنية دور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في المعركة ضد الحوثيين، وضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة، قدم محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقيادات السلطة المحلية شرحا عن الجوانب التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية في المحافظة.

وبعد ساعتين من وصول رئيس الحكومة اليمنية إلى مأرب للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه بالحكومة الجديدة، استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدينة بصاروخين بالستيين، دون الحديث عن خسائر.

وأكد مدير مكتب الإعلام في مأرب عوض الحويسك أن استمرار ميليشيات الحوثي في هذا النهج الإرهابي يمثل تحديا واضحا للمجتمع الدولي ولكل التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويكشف استهتارها بالحرص الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قصف الأحياء المدنية بمحافظات مأرب وتعز والحديدة في استهداف ممنهج لقتل المدنيين، وقصفت ميليشيات الحوثي، وقال مصدر محلي، «إن الميليشيات أقدمت على قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا بقذائف الهاون الثقيلة ما أحدث دوي انفجارات عنيفة وخلف خوفا وهلعا في أوساط سكان المدينة خصوصا النساء والأطفال.

مشاهدات يمنية:

