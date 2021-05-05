شكرا لقرائتكم خبر أكار: نحن في العراق لمحاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، وأن تواجدها شمال العراق هو لمكافحة التنظيمات الإرهابية. ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عنه القول «هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب أن يعلم الجميع أننا في شمالي العراق بسبب تعشيش الإرهابيين في المنطقة». وأضاف «نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا». وأشار إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في عمليتي (البرق) و(الصاعقة) شمالي العراق منذ انطلاقهما في 23 أبريل الماضي ارتفع إلى 68 شخصا. وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر منظمة (حزب العمال الكردستاني) على الأراضي العراقية.

كانت هذه تفاصيل خبر أكار: نحن في العراق لمحاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.