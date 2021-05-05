العراق يحتجز عددا من الضباط بعد تفجير بئري نفط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجزت السلطات العراقية أمس آمر فوج وعددا من ضباط شرطة الطاقة المكلفة بحماية الآبار والمنشآت النفطية في محافظة كركوك، على خلفية تفجير بئرين للنفط بحقل باي حسن شمال غربي كركوك، مما أدى إلى اشتعال النيران بهما ومقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من القوات الأمنية وشرطة الطاقة حسبما أفادت مصادر أمنية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك تعرض «لاعتداءات إرهابية وقعت فجرا بتفجير البئرين 183 و177 وتسبب ذلك باستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة».



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