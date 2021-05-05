شكرا لقرائتكم خبر السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن «سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان»، وشدد على أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وقال عباس في تصريحات لوسائل إعلام أمس إن «إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا»، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وشدد على أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

وقال عباس إن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا، وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكدا أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.