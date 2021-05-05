السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا

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وقال عباس في تصريحات لوسائل إعلام أمس إن «إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا»، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وشدد على أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.
وقال عباس إن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا، وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكدا أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.
كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.
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